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НовостиПроисшествия27 июля 2023 11:09

Калининградец забрал найденный на улице кошелек, его будут судить

Теперь против него возбуждено уголовное дело
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Калининградец выронил портмоне на парковке на улице Камской, пока убирал покупки в багажник автомобиля. Когда вернулся, кошелька уже не было.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, его нашел прохожий. 67-летний местный житель забрал «потеряшку» себе. Внутри, как говорил хозяин, было около 15 000 рублей, паспорт, водительское удостоверение и банковские карты.

«Мужчина не отрицал, что подобрал чужой кошелек, но утверждал, что внутри ничего не было, поэтому он впоследствии его выкинул», - рассказали в полиции.

Было возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает – нашедший потерянную вещь обязан уведомить об этом ее хозяина. В случае если владелец неизвестен, необходимо заявить о находке в полицию.