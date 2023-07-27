В Светлогорске мужчина украл деньги и документы из незапертого авто

Житель Светлогорска подозревается в краже из незапертого автомобиля. Преступление он совершил на улице Ясных Зорь в курортном городке.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, жертвой злоумышленника стала 65-летняя местная жительница, которая забыла закрыть свой автомобиль «Рено».
Добычей вора стали 13 тысяч рублей и документы.
Оперативно был задержан 41-летний житель Светлогорска. В полиции отметили что ранее мужчина был неоднократно судим, в основном за имущественные преступления.
К моменту задержания деньги преступник уже потратил, а документы обнаружили и изъяли по месту его жительства.