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НовостиОбщество27 июля 2023 14:44

В Калининграде дом с портретом Леонова отремонтируют в 2025 году

Само изображение обещают сохранить
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде жилой дом с портретом космонавта Алексея Леонова отремонтируют в 2025 году. Об этом руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» в четверг, 27 июля.

- Дом с портретом космонавта Алексея Леонова мы очень рассчитываем сделать в 2025 году. Девятиэтажка на углу Леонова и проспекта Мира. По факту все, конечно, зависит от финансирования, но план есть. Безусловно, при работах на этом доме мы обязательно сохраним [портрет]. Это будет по-прежнему дом с Леоновым, - сообщил Олег Туркин.

Он отметил, что подобных объектов должно быть как можно больше в Калининграде.

- Очень важно, чтобы дом был уникальным, особенным, - сказал глава Фонда капремонта.