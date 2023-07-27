В Калининграде завершен ремонт улицы Театральной

. Фото: администрация Калининграда

В Калининграде на Театральной завершен капитальный ремонт. Работы вели на протяженности 400 метров.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, там оборудованы широкие тротуары и велодорожка.

Качество работ 27 июля проверила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Плитка на пешеходной зоне – местного производства, бетонная с покрытием из гранитной крошки. Как отметила Елена Дятлова, материал этот – красивый и долговечный, но главное – его беречь, так как некоторые водители продолжают заезжать на тротуар.

Акцент был сделан на устройстве пешеходной зоны и улучшении организации дорожного движения. Дополнительная полоса на повороте с Театральной, по оценке водителей и специалистов, на 20% улучшила пропускную способность Гвардейского проспекта и улицы Театральной.