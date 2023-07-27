Сотрудники Минприроды рассказали о стоке, который загрязняет Парковый ручей

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде обнаружен сток, который выходит в Парковый ручей и негативно влияет на экологию.

В четверг, 27 июля, сотрудники Минприроды с привлечением аккредитованной лаборатории организовали отбор проб воды из Паркового ручья, а также из этого коллектора, который является одним из основных источников загрязнения ручья.

Как рассказали в министерстве, мероприятия проводились в районе Советского проспекта, 9-11.

«Результаты проб позволят не только оценить степень загрязнения ручья, но и привлечь виновных к ответственности и обязать их ликвидировать выпуски», - отметили в Минприроды.