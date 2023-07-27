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НовостиДом. Семья27 июля 2023 17:14

В Калининградском зоопарке львица Тиса отметила 21-й день рождения

В природе эти кошки живут 15-20 лет
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: предоставлено зоопарком

В Калининградском зоопарке 21-й день рождения отметила 27 июля львица Тиса. Как говорят специалисты, для льва это уже серьезный возраст. В природе эти кошки живут 15-20 лет, в зоопарках, конечно, дольше.

В пресс-службе зоопарка отметили, что тиса обладает скверным характером и особенно не жалует ветврачей. Но обожает Тиса свое великовозрастное дитя — 10-летнюю дочку Лею.

«Следит за ней, куда бы та не пошла, потакает и даже поддерживает игру в меру своих сил. Любит погреться на солнышке, любит теплый песок и безветренную сухую погоду», - рассказали в пресс-службе учреждения.