В Калининградском зоопарке львица Тиса отметила 21-й день рождения

. Фото: предоставлено зоопарком

В Калининградском зоопарке 21-й день рождения отметила 27 июля львица Тиса. Как говорят специалисты, для льва это уже серьезный возраст. В природе эти кошки живут 15-20 лет, в зоопарках, конечно, дольше.

В пресс-службе зоопарка отметили, что тиса обладает скверным характером и особенно не жалует ветврачей. Но обожает Тиса свое великовозрастное дитя — 10-летнюю дочку Лею.

«Следит за ней, куда бы та не пошла, потакает и даже поддерживает игру в меру своих сил. Любит погреться на солнышке, любит теплый песок и безветренную сухую погоду», - рассказали в пресс-службе учреждения.