Еще один дом на проспекте Мира в Калининграде украсят арт-объектами

Дом на проспекте Мира 23-27, который сейчас ремонтируют, украсят арт-объектами. Об этом руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда».

- Это дом между улицами Свободная и Колоскова, на изгибе после зоопарка. Там идет капитальный ремонт и там сформируются арт-объекты. Мы для этого сейчас работаем активно с нашим арт-сообществом, - сказал Олег Туркин.

Как уточнил глава Фонда, речь идет о сменной экспозиции в арках с подсветкой. Сейчас идет подготовка проекта. По задумке периодически объект будет видоизменяться, так, чтобы разные мастера могли самовыражаться.

Олег Туркин напомнил также об арт-объекте «Глаза Канта» на улице Черняховского и о «Глазах Пушкина» на улице Пушкина.

- В первую очередь такие объекты нужно делать не только для экстерьера и внешней публики, а для жителей дома. Чтобы жители дома больше ценили то, что у них есть, внимательнее относились к этому и были сопричастны, - считает Олег Туркин.