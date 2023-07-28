Каждый второй калининградец выступил за четырехдневку

Каждый второй калининградец (51%) поддерживает идею введения 4-дневной рабочей недели в России, тогда как против выступают 28%. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

Интересно, что чем моложе респонденты, тем больше среди них сторонников 4-дневки: если среди опрошенных до 34 лет их 56%, то среди старшего поколения — только 35%.

Реже других одобряют идею сокращения рабочей недели те, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. в месяц (41%).

День, который освободился бы в случае введения 4-дневки, горожане готовы тратить на семью, отдых, саморазвитие и образование.

Тех, кто потратил бы освободившийся день на семью, домашние дела и хобби, больше среди женщин, а тех, кто предпочел бы заняться саморазвитием и найти подработку — среди мужчин.