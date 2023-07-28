Калининградские авиамоделисты выиграли первенство России-2023

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Первенство России по авиамоделированию провели в Пензенской области, где выступили представители 24 регионов страны.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, сборная Калининградской области выиграла неофициальный общекомандный зачет первенства страны: спортсменам Александру Листопаду и Льву Чукавину удалось завоевать золотую и серебряную медали, набрав максимум баллов по сумме стендовой оценки модели и последующего полета с демонстрацией фигур высшего пилотажа.

Отметим, в этом виде спорта пилот выполняет со своей моделью самолета все, что присуще реальному воздушному судну. В Калининграде авиамоделирование активно развивается.