Движение автомобилей по мосту на Суворова откроют к 25 августа

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде на улице Суворова продолжаются работы по ремонту моста и прилегающих участков дороги. Накануне ход работ проверила глава администрации города Елена Дятлова.

Уже решено, что техническое движение автомобилей по мосту на Суворова откроют к концу августа, сообщает пресс-служба мэрии.

- Мы рассчитываем, что к 25 августа мы здесь сможем проехать, - сообщила Елена Дятлова.

Ремонт завершится, по контракту, в апреле 2024 года. Проектом предусмотрено выделение дополнительной полосы с реверсивным движением, устройство проезжей части и тротуара из асфальтобетона, установка 28 дорожных знаков, 4 светофоров и 32 опор освещения, 2 п-образных опор для ограничения высоты грузового транспорта.

Это улучшит условия эксплуатации ул. Суворова, повысив пропускную способность улицы примерно на 40%.