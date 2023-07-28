На кирхе Борхесдорфа в Зеленополье провели работы по укреплению и восстановлению кладки

. Фото: организация «Хранители руин».

На кирхе Борхесдорфа в поселке Зеленополье выполнены работы по укреплению и восстановлению кладки на западной стене колокольни, на северной стене и северном углу. Южная часть постройки внутри освобождена от камней, на объекте установлено несколько специальных скоб – клямеров и маяков. На пяти метрах верха стен закреплена кладка. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Такая возможность появилась благодаря научно-образовательному проекту Союза реставраторов России. Были организованы мастер-классы опытных реставраторов из Калининграда и Вологды.

Отмечается также, что на старинной кирхе произведена дезинфекция мозаики.

Менее чем за неделю, начиная с 22 июля, занятия реставрационной школы посетили порядка 80 волонтеров, в том числе и участники калининградского движения «Хранители руин». Ребята уже много лет занимаются сохранением уникальных руин в регионе.

Также волонтерское движение «Хранители руин» в рамках летней реставрационной школы 23 июля организовало уборку и благоустройство территории зеленопольской кирхи.

Кирха в Борхерсдорфе впервые упоминается в документах Тевтонского ордена в 1481 году, перестраивалась в 1595 году. В 1718-1735 годах по приказу короля Фридриха Вильгельма I по образцу кирхи в Вустерхаузене под Берлином была возведена новая кирха с башней без хора. В 1807-1814 годах кирха была отреставрирована. Кирха имела два колокола.

В 1920-х годах на восточной стене кирхи был создан памятник прихожанам, погибшим в годы Первой мировой войны, - мемориальная плита с именами погибших на фронтах прихожан и мозаичное панно.

Во время боев 1945 года кирхе был причинен значительный ущерб: серьезно повреждены купол башни и южная стена. В послевоенные годы разобраны южный притвор и ризница. С 1950 года здание бывшей кирхи использовалось в качестве склада.