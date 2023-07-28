В Гурьевске обманутые дольщики получили ключи от квартир

. Фото: Правительство Калининградской области

В Гурьевске вручили ключи от квартир пострадавшим участникам долевого строительства. Люди получили жилье в доме, строительство которого затянулось на восемь лет.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор Антон Алиханов поздравил новоселов, осмотрел квартиры.

Сообщается, что для строительства дома были привлечены денежные средства 67 дольщиков. Люди надеялись получить свои квартиры в конце 2015 года, но возникли различные препятствия, не зависящие от застройщика. Эти трудности удалось преодолеть, дом достроили.

За последние 3 года из областного бюджета на решение проблем пострадавших участников долевого строительства выплачено порядка 450 миллионов рублей.