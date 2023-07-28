После сноса дома на Московском проспекте соседние многоэтажки отремонтируют

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В Калининграде многоэтажки на Московском проспекте, 66-68, 70-72, которые расположены по соседству с падающим домом (над бывшей художественной галереей), отремонтируют. Но будет это только после того, как сам дом снесут.

Об этом руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин рассказал в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».

- Дом сносить этот будут. Мы по оставшимся домам разрабатываем проектные решения по капитальному ремонту крыш и фасадов. Там всего комплекс из шести домов. На пять домов разрабатываем проектные решения. Было соответствующее поручение, мы это делаем за счет средств из областного бюджета, губернатор нам поставил такую задачу, - говорит Олег Туркин.

Дату ремонта не называют. Сначала нужно снести аварийный дом.

- Это будет точно после того, как аварийный объект будет демонтирован, - заключил руководитель Фонда капремонта.