Актер Михаил Ширвиндт проводит отпуск в Калининграде

Михаил Ширвиндт в Калининграде. Фото: официальный аккаунт Михаила Ширвиндта в соцсети.

Актер Михаил Ширвиндт проводит отпуск в Калининградской области. Он уже побывал в Центральном районе города – погулял по тихим улочкам Амалиенау, посидел в кафе и побывал на нескольких экскурсиях. Также он побывал в синагоге и на острове Канта.

Кроме того, он посетил музей «Альтес Хаус» на улице Красной.

Известно, что в музее он пробыл совсем недолго, заскочил между экскурсиями.

Артист успел осмотреть восстановленную квартиру с предметами быта из прошлого и поехал покорять отдаленные городки Калининградской области, осматривать руины кирх и замков.