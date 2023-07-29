В центре Зеленоградска до 30 октября перекроют улицы для ремонта

. Фото: Администрация Зеленоградска

В центре Зеленоградска на 3 месяца ограничат движение. С 4 августа по 30 октября закрывается движение по части ул. Ткаченко и от ул. Балтийская до ул. Герцена.

Об этом сообщает администрация Зеленоградского округа.

В связи с проведением плановых работ в рамках проекта благоустройства «Янтарное ожерелье» по объекту капитального ремонта «Площадь Роза Ветров» (ул. Московская, ул. Ткаченко и прилегающие территории) будет перекрыто движение по ул. Ткаченко на участке от ул. Тургенева до ул. Балтийская и от ул. Балтийская до ул. Герцена.

Движение по перекрестку ул. Ткаченко и ул. Балтийская будет ограничено.