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НовостиОбщество29 июля 2023 6:32

В центре Зеленоградска до 30 октября перекроют улицы для ремонта

Работы будут вестись на ул. Ткаченко и в районе ул. Балтийская
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Администрация Зеленоградска

В центре Зеленоградска на 3 месяца ограничат движение. С 4 августа по 30 октября закрывается движение по части ул. Ткаченко и от ул. Балтийская до ул. Герцена.

Об этом сообщает администрация Зеленоградского округа.

В связи с проведением плановых работ в рамках проекта благоустройства «Янтарное ожерелье» по объекту капитального ремонта «Площадь Роза Ветров» (ул. Московская, ул. Ткаченко и прилегающие территории) будет перекрыто движение по ул. Ткаченко на участке от ул. Тургенева до ул. Балтийская и от ул. Балтийская до ул. Герцена.

Движение по перекрестку ул. Ткаченко и ул. Балтийская будет ограничено.