В Зеленоградске всех желающих приглашают на мастер-класс по диск-гольфу

В Зеленоградске в субботу, 29 июля, проведут мастер-класс по диск-гольфу. Желающих приглашают к 11:30 к кафе «Гнездо».

Как отмечает администрация Зеленоградского округа, мастер-класс пройдет на поляне между деревьями. Возраст участников – от 10 лет. Участие бесплатное.

В программе:

-знакомство с принципами диск-гольфа

-упражнения на меткость

-игра в командном и индивидуальном формате.

Диск-гольф – это игра с летающими дисками, где участники, соревнуясь, пытаются пройти игровые отрезки за наименьшее количество бросков до специальной корзины (мишени) по правилам схожим с обычным гольфом.

Мероприятие проводит Федерация летающего диска Калининградской области в рамках проекта «Диск-гольф в парке».