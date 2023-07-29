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НовостиСпорт29 июля 2023 6:42

В Зеленоградске всех желающих приглашают на мастер-класс по диск-гольфу

Мероприятие проводит Федерация флаинг-диска Калининградской области
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Зеленоградске в субботу, 29 июля, проведут мастер-класс по диск-гольфу. Желающих приглашают к 11:30 к кафе «Гнездо».

Как отмечает администрация Зеленоградского округа, мастер-класс пройдет на поляне между деревьями. Возраст участников – от 10 лет. Участие бесплатное.

В программе:

-знакомство с принципами диск-гольфа

-упражнения на меткость

-игра в командном и индивидуальном формате.

Диск-гольф – это игра с летающими дисками, где участники, соревнуясь, пытаются пройти игровые отрезки за наименьшее количество бросков до специальной корзины (мишени) по правилам схожим с обычным гольфом.

Мероприятие проводит Федерация летающего диска Калининградской области в рамках проекта «Диск-гольф в парке».