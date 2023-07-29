Для филиала Третьяковки в Калининграде уже разрабатывают проекты выставок

. Фото: Правительство Калининградской области

Строительную площадку филиала Третьяковки в Калининграде посетила генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Елена Проничева. Она осмотрела объект, строящийся на острове Октябрьском с 2020 года, сообщает пресс-служба областного правительства.

- Концепция экспозиции открытия практически готова, и мы уже работаем над проектами выставок произведений из собрания Третьяковской галереи, которые за ней последуют, – сообщила Елена Проничева.

Уже составлен план экспозиций на три года, практически все концепции готовы.

Строители начали чистовую отделку внутренних помещений здания, завершен монтаж инженерных коммуникаций.

Рабочие приступили к подготовительному этапу пусконаладочных работ, подключению оборудования, водопровода, канализации, электрических сетей.

Начались работы по устройству клинкерного фасада.

Общая площадь калининградского филиала Государственной Третьяковской галереи составит 17,6 тысячи квадратных метров.

Учреждение откроет свои двери для посетителей в 2024 году. Также на острове Октябрьском продолжается строительство зданий филиалов Большого театра и Российского государственного института сценических искусств – Балтийской высшей школы музыкального и театрального искусств.