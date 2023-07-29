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НовостиПроисшествия29 июля 2023 7:03

Задержан мужчина, ограбивший магазин в Гвардейске

Добычей преступника стала коробка с деньгами
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Полицейские по горячим следам задержали мужчину, ограбившего магазин в Гвардейске. Ограбление случилось еще 22 июля в торговой точке на улице Маршала Жукова. Там мужчина схватил пластиковую коробку с деньгами и убежал.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, задержанным оказался неоднократно судимый за кражи, нигде не работающий местный житель 49 лет.

К моменту задержания он успел потратить 900 рублей из похищенных 1.5 тысяч.

Помочь установить личность злоумышленника помогла камеры наблюдения.