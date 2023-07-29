В Калининградской области подсчитывают экономию от установленных 22 тысяч светодиодных ламп

В Калининградской области в муниципалитетах установлено более 22 тысяч энергоэффективных светодиодных светильников.

Об этом сообщила 28 июля на оперативном совещании правительства области замминистра развития инфраструктуры Елена Орлова.

По данным пресс-службы областного правительства, экономия от реализации всех энергосервисных контрактов, заключенных в 2017-2022 годах, составляет 165 миллионов рублей.

- В Калининграде планируется замена энергоемких установок наружного освещения на светодиодные светильники в текущем году в количестве более 4,5 тысячи, в следующем – более 3,5 тысячи, - сообщила Орлова.

Отмечается, что с целью доведения индекса уличного освещения до ста процентов в Гусевском, Неманском, Гвардейском и Зеленоградском округах необходимо заменить 2,8 тысячи светоточек уличного освещения на светодиодное.

Работа по замене ламп продолжится.