ФСБ сообщает о калининградце, готовившем теракт

. Фото: управление ФСБ России по Калининградской области

В Калининградской области задержан 32-летний местный житель. По сообщению пресс-службы УФСБ России по Калининградской области, он готовил теракт.

Установлено, что в январе он в Телеграм вступил в контакт с сотрудником спецслужб Украины, по указанию которого изготовил самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта на территории Калининградской области.

«Подозреваемый задержан по месту проживания, где сотрудниками правоохранительных органов обнаружены и изъяты самодельное взрывное устройство мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте

и его компоненты», - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела.