Дому-музею Германа Брахерта передали новые скульптуры

. Фото: предоставлено музеем Брахерта

В Доме-музее Германа Брахерта завершена творческая сессия пленэра профессиональных скульпторов, которая проходила с 11 июля.

Скульпторы из Санкт-Петербурга воплощали в мраморе свои представления о пластическом искусстве и о самом Брахерте.

Как рассказали в музее, три скульптора выполнили по два произведения. Шесть работ войдут в музейное собрание.

В рамках пленэра в течение семнадцати дней посетители могли наблюдать процесс создания произведений и общаться со скульпторами.

Мрамор для скульптур был привезен из уральского месторождения Коелга, что в Челябинской области.