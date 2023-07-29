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НовостиОбщество29 июля 2023 8:30

Качество воды в Гурьевском округе обещают улучшить до конца года

Реконструкция станции водоподготовки и строительство водопровода идут по графику
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Гурьевском округе до конца года должно улучшиться качество воды. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз.

Он рассказал, что по графику идет реконструкция станции водоподготовки и артезианских скважин в Васильково, а также строительство водопровода в Малом Васильково Гурьевского округа.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в конце года планируется выйти на технические испытания и ввод в эксплуатацию. Жители округа будут получать более качественную услугу по водоснабжению.