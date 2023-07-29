Авиакомпания «Россия» увеличивает количество рейсов из Калининграда в Санкт-Петербург.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», с 28 июля авиакомпания начала выполнять в Санкт-Петербург дополнительный ежедневный рейс.

Так, общее количество полетов «России» Калининград – Санкт-Петербург в августе составит 9 раз в день. Ранее перевозчик дополнил расписание еще двумя новыми рейсами по маршруту.

Вылет нового рейса из Санкт-Петербурга в 18:05, прилет в Калининград в 19:00.

Вылет обратного рейса из «Храброво» в 19:50, прилет в 22:50.

Время указано местное для каждого аэропорта.

Всего в пиковый сезон в Санкт-Петербург из Калининграда выполняется 18 рейсов в день разными авиакомпаниями.