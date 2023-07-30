В Калининграде пропал без вести 17-летний подросток

Видели его? Звоните в полицию! Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел МВД России по Московскому району Калининграда разыскивает Руслана Цаплина, 2006 года рождения. Несовершеннолетний около 10:30 субботы, 29 июля ушел из социального учреждения, расположенного на улице Камской, и до настоящего времени местонахождение подростка неизвестно.

Приметы Руслана Цаплина: на вид 16-17 лет, рост 167 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. Был одет в серые шорты, черную футболку, на голове черная кепка, на ногах - черные сланцы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 55-24-02, 55-24-03.