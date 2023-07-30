В Калининградской области удастся сохранить 6 тысяч рабочих мест

Совет Федерации одобрил законопроект о поддержке инвесторов в ОЭЗ Калининградской области. Принятые поправки позволяют ряду инвесторов сдвинуть сроки по осуществлению капитальных вложений.

Теперь зарегистрированным в 2020-2021 годах (в разгар пандемии коронавируса) в особой экономической зоне резидентам вдвое увеличат срок выполнения обязательств по инвестициям. Необходимые 150 миллионов рублей можно будет вложить за 6 лет вместо 3. Это поможет сохранить статус резидента, а с ним – льготы по налогу на прибыль, имущество и землю, возможность уплаты пониженных страховых взносов

По словам заместителя министра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, благодаря этим мерам удастся сохранить более 6 тысяч рабочих мест в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, логистике и других отраслях экономики нашего региона.