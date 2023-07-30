Истекавшего кровью калининградца домчала в больницу его жена

Это фото с прилагающимися к нему извинениями пострадавший опубликовал в соцсетях. Фото: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

Калининградец извинился перед «жителями и гостями Калининграда» за опасные маневры (включая обгон через сплошную линию) своего автомобиля на Светлогорской автотрассе вечером 29 июля.

Оказывается, мужчина получил серьезную травму ноги с большой кровопотерей, и его требовалось срочно доставить в больницу. Супруга пострадавшего, сидевшая за рулем транспортного средства, была вынуждена нарушать Правила дорожного движения, чтобы спасти жизнь мужа. «К сожалению, ни одной машины ГИБДД мы не встретили, а ждать «Скорую» времени не было», - объяснил калининградец на странице областного Сообщества автомобилистов в соцсети «ВКонтакте».

Судя по тому, что данный пост написан от первого лица, раненого смогли вовремя доставить в медучреждение, где врачи оказали пациенту всю необходимую помощь.