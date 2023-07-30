В Балтийске отмечают День ВМФ

Сегодня, 30 июля, в главной базе Балтийского флота - городе Балтийск прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-морского Флота России. В военно-морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано свыше 30 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, а также более 20 единиц военной техники соединений и воинских частей флота.

Праздничные мероприятия начались на площади Балтийской Славы с митинга и прохождения торжественным маршем войск Балтийского гарнизона. Командующий БФ вице-адмирал Владимир Воробьев поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского Флота России и отметил, что нынешнее поколение военных моряков с достоинством и честью выполняет свой патриотический и воинский долг. Далее состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Петру I.

- В соответствии регламентом проведения торжества вице-адмирал Воробьев обошел на катере «Андрей Первозванный» парадный строй кораблей, стоящих в морском канале Балтийска, и поздравил моряков с праздником, - сообщили в пресс-службе Западного военного округа.- После этого начался с театрализованного представления «Виват флоту!» начался военно-спортивный праздник. Далее состоялось прохождение боевых кораблей БФ по морскому каналу. Моряки-балтийцы продемонстрировали гостям праздника 11 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники.

На площади Балтийской славы развернута выставка вооружений флота, где все желающие могут ознакомиться с бронетранспортером БТР-82а, самоходными артиллерийскими установками «Акация» и «Гвоздика», береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Тунгуска», реактивными системами залпового огня «Град» и «Ураган», танком Т-72Б3, боевой машиной пехоты БМП-3. Также среди образцов - буксируемая 152-мм пушка «Гиацинт-Б», а также различные виды стрелкового оружия и средства спасения, связи и специальное вооружение. На причалах у площади Балтийской славы ошвартованы ракетный катер «Моршанск», десантный катер «Денис Давыдов», спасательный многофункциональный катер «СМК-2172» и большой гидрографический катер «Александр Евланов». Корабли и суда Балтийского флота открыты для посещения гостями праздника.