Калининградский губернатор поздравил всех с Днем ВМФ

Губернатор опубликовал фото с военно-морского парада. Фото: Антон АЛИХАНОВ

Губернатор Калининградской области опубликовал в соцсетях поздравление в честь Дня ВМФ:

«Военные моряки и ветераны Военно-Морского Флота России сегодня отмечают профессиональный праздник.

Морская служба проходит в суровых условиях, круглосуточно, в морозы и шторма, на боевом дежурстве, в разлуке с близкими. Флотская закалка – основа несгибаемости и мужества наших моряков, которые умеют решать самые сложные задачи, и делают это безупречно, профессионально, с полной самоотдачей.

Поздравляю всех, кто когда-то проходил службу на флоте, кто сегодня защищает морские рубежи нашей страны, обеспечивая незыблемость основ российской государственности, создает необходимые условия для благополучия жителей нашего региона.

Желаю военным морякам попутного ветра и семь футов под килем! Пусть морские походы будут для вас легкими, и на берегу всегда ждут объятия родных и близких. Здоровья, удачи и новых достижений на благо Отечества! С праздником!»