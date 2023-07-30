В Балтийске наградили призеров чемпионата Балтфлота по гребле на ялах

Команды состязались на дистанции в одну морскую милю. Фото: gov39.ru

Еще в пятницу, 28 июля в судоходном канале Балтийска стартовали соревнования среди военнослужащих Балтфлота и калининградского гарнизона Вооруженных сил России на гребных судах типа «ЯЛ-6». На дистанции одной морской мили (1 852 метра), состязались шесть экипажей. Победили спортсмены Балтийской военно-морской базы, оставив позади команды смешанной авиадивизии ДКБФ и 336-й бригады морской пехоты.

- Наградили призеров во время празднования Дня ВМФ, - сообщили в пресс-службе регионального правительства. – В церемонии участвовали губернатор Антон Алиханов и командующий Балтийским флотом вице-адмирал Владимир Воробьев.

В августе запланировано проведение чемпионата флота по гребле на ялах. Сильнейшие гребцы составят команду, которая сентябре отправится на чемпионат Военно-морского флота во Владивосток. Там же будет проходить и чемпионат Вооруженных сил. Среди дисциплин заявлены гребля на ялах на дистанциях до 2 000 метров и гребно-парусное двоеборье.

Уже в этом году также планируется приступить к формированию сборной БФ по зимнему плаванию, для чего предполагается задействовать специализированную базу городского клуба «Янтарные моржи» и мощности бассейна калининградского филиала Центрального спортивного клуба армии.