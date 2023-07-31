Калининградская область заняла 58-е место в списке регионов по доступности бензина

Рейтинг российских регионов по доступности бензина для населения составлен ria.ru – Калининградская область в нем заняла 58-е место.

На среднюю зарплату в Калининградской области можно купить 806 литров бензина.

По данным исследования, в июне 2023 года цена литра АИ-92 составила 52,42 рубля (50,67 рубля в 2022-м).

С начала года бензин подорожал на 3,1%.

Больше всего бензина на зарплату в июне 2023 года могут позволить себе жители Москвы, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономного округов. Меньше всего могут купить на Северном Кавказе.