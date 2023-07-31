Из Москвы в Калининград пустят дополнительные рейсы комфорт-класса

Авиакомпания «Аэрофлот» вводит два дополнительных рейса комфорт-класса из Москвы в Калининград: один рейс начнет летать с 1 августа, другой – с 15 августа.

Как сообщает пресс-служба «Храброво», впервые на рейсах в Калининград авиакомпания предоставляет комфорт-класс: пассажиры получают регистрацию на отдельных стойках SkyPriority, расширенное бортовое меню, повышенное начисление миль и другие преимущества.

«На борту самолетов семейства Airbus A320 комфорт-класс представляет собой первые пять рядов салона экономического класса», - рассказали в аэропорту.

Всего в августе «Аэрофлот» будет выполнять до 100 рейсов в неделю из Москвы в Калининград. Это исторический рекорд авиакомпании.