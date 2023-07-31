В Калининградской области зафиксировали рост заболеваемости энтеровирусными инфекциями

В Калининградской области начался подъем энтеровирусных инфекций. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что речь идет о сезонном росте заболеваемости.

«С начала года в Калининградской области зарегистрировано 33 случая энтеровирусной инфекции, все заболевшие – дети, 27 случаев – дети до 6 лет. Заболевание протекало в легкой или средней степени тяжести, госпитализация потребовалась 12 заболевшим», - рассказали в управлении.

При этом увеличение числа заболевших регистрируется именно в последние две недели.

О том, чем опасны эти инфекции и что делать, – в официальной группе управления во «ВКонтакте».