В Светлогорске пожарные спасли двух котят, застрявших за стеной

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Светлогорске пожарные спасли двух маленьких котят. Спасательная операция прошла в воскресенье, 30 июля.

Как рассказали в пресс-службе регионального МЧС, животные оказались в полости между фасадом и чердаком магазина «Максимка», расположенного на улице Гагарина.

Котята мяукали и пищали – именно так их и смогли обнаружить.

«Сотрудники МЧС России установили местонахождение пострадавших по жалобному мяуканью, вскрыли часть конструкции и извлекли двух еще слепых котят», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Спасенные малыши были переданы в добрые руки – хозяев им нашли тут же.