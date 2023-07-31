Калининградец напал на соседку с двумя ножами

В Калининграде задержали мужчину, напавшего на соседку с двумя ножами. 69-летняя женщина отделалась телесными повреждениями и испугом.

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, причиной инцидента стал давний бытовой конфликт между жильцами одного из домов на улице Куприна.

Сообщается, что в ходе очередной ссоры 58-летний мужчина начал угрожать пенсионерке убийством. Он забежал в свою квартиру, схватил два ножа и нанес соседке два удара. Женщину спасали врачи.

Мужчине теперь грозит до двух лет лишения свободы.