Калининградская дзюдоистка стала призером чемпионата мира среди военнослужащих

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Призером чемпионата мира среди военнослужащих стала дзюдоистка из Калининграда. Соревнования в Доминиканской Республике собрали делегации из 16 государств, которые съехались в Санто-Доминго.

Сборная РФ была сформирована из атлетов системы Центрального спортивного клуба армии.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в эту команду входит и бронзовый призер гражданского чемпионата мира мастер спорта России международного класса Анжела Гаспарян.

Прапорщик армии России из ЦСКА боролась среди соперниц массой свыше 78 кг.

Калининградка сумела завоевать одно из двух третьих мест.

Теперь Анжела готовится к Гран-при по самбо в столице Татарстана.