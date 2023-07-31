В ГИБДД рассказали подробности ДТП на балтийской трассе, где разорвало на части машину

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Фото: УГИБДД Калининградской области
Серьезное ДТП случилось на печально известной трассе Калининград – Балтийск. Там 27-летний водитель, управляя автомобилем «Ауди», на закруглении дороги выехал на встречку.
Как сообщает пресс-служба региональной ГИБДД, на полосе встречного движения он столкнулся с двигающимся навстречу автомобилем «Рено Магнум» под управлением 37-летнего водителя.
Уже после этого столкновения «Ауди» врезался в придорожное дерево.
В результате ДТП водитель «Ауди» получил телесные повреждения и был госпитализирован.