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НовостиОбщество31 июля 2023 14:32

Участниками калининградской выставки масштабных моделей стали мастера из 14 регионов России

Мероприятие объединило более 110 человек
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде прошла выставка-конкурс историко-технического стендового моделизма «К.Моделс-2023», собрав более 110 человек из 14 регионов России и 3 регионов Беларуси. Самому юному конкурсанту было 8 лет. Самому старшему – 69.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего было представлено 339 моделей, 126 из них – в детско-юношеской категории, 18 – в отдельной категории, посвященной военно-морскому флоту.

Были организованы мастер-классы от специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Выставку в минувшие выходные посмотрели все желающие калининградцы.