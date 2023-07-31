Участниками калининградской выставки масштабных моделей стали мастера из 14 регионов России

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде прошла выставка-конкурс историко-технического стендового моделизма «К.Моделс-2023», собрав более 110 человек из 14 регионов России и 3 регионов Беларуси. Самому юному конкурсанту было 8 лет. Самому старшему – 69.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, всего было представлено 339 моделей, 126 из них – в детско-юношеской категории, 18 – в отдельной категории, посвященной военно-морскому флоту.

Были организованы мастер-классы от специалистов из Москвы и Санкт-Петербурга.

Выставку в минувшие выходные посмотрели все желающие калининградцы.