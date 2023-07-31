В Зеленоградске вандал раскидал урны на Курортном проспекте

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Фото: Администрация Зеленоградска
Полиция и администрация Зеленоградска разыскивают хулигана, который повредил урны на Курортном проспекте. Инцидент случился на главной улице города 29 июля.
Как сообщает администрация Зеленоградского округа, хулиган опрокинул и повредил урны, стоявшие в пешеходной зоне.
Хулигана, совершившего акт вандализма, намерены привлечь к ответственности.
За информацию о вандале уже пообещали вознаграждение.
Телефон для обращений: оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы администрации - 8-800-200-36-75 (звонок бесплатный).