В Зеленоградске вандал раскидал урны на Курортном проспекте

. Фото: Администрация Зеленоградска

Полиция и администрация Зеленоградска разыскивают хулигана, который повредил урны на Курортном проспекте. Инцидент случился на главной улице города 29 июля.

Как сообщает администрация Зеленоградского округа, хулиган опрокинул и повредил урны, стоявшие в пешеходной зоне.

Хулигана, совершившего акт вандализма, намерены привлечь к ответственности.

За информацию о вандале уже пообещали вознаграждение.

Телефон для обращений: оперативный дежурный единой дежурно-диспетчерской службы администрации - 8-800-200-36-75 (звонок бесплатный).