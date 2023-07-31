Калининградец в квартире на Фрунзе до смерти избил женщину

Житель Калининграда предстанет перед судом по обвинению в избиении до смерти сожительницы.

Трагедия случилась на улице Фрунзе – там в ходе ссоры на бытовой почве 41-летний мужчина избил сожительницу кулаками и ногами. Всего было не менее 45 ударов.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, от полученных травм 57-летняя женщина умерла на месте происшествия.

Сейчас следователи завершили расследование уголовного дела. Ранее судимый за убийство мужчина обвиняется находится под стражей и ожидает суда.