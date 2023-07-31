Число калининградских участников Союза реставраторов России увеличилось

Ряды Союза реставраторов России пополнили еще трое представителей Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в его состав вошли главный государственный инспектор Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Мария Страхова, руководитель волонтерского движения «Хранители руин» Василий Плитин и калининградский реставратор Денис Павлов.

Регион в Союзе реставраторов сейчас представляют 7 человек.

Решение было принято на итоговом мероприятии научно-образовательного проекта «На дальних рубежах Родины». На протяжении семи дней его участники работали на кирхе в Зеленополье и в парке скульптур на острове Канта в Калининграде, проводили уборку территории и осваивали под руководством специалистов основы реставрационной деятельности.

Союз реставраторов России существует с 2015 года.