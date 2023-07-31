Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2023 16:10

Число калининградских участников Союза реставраторов России увеличилось

Теперь в рядах профессионалов семь наших земляков
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Ряды Союза реставраторов России пополнили еще трое представителей Калининградской области. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в его состав вошли главный государственный инспектор Службы госохраны объектов культурного наследия Калининградской области Мария Страхова, руководитель волонтерского движения «Хранители руин» Василий Плитин и калининградский реставратор Денис Павлов.

Регион в Союзе реставраторов сейчас представляют 7 человек.

Решение было принято на итоговом мероприятии научно-образовательного проекта «На дальних рубежах Родины». На протяжении семи дней его участники работали на кирхе в Зеленополье и в парке скульптур на острове Канта в Калининграде, проводили уборку территории и осваивали под руководством специалистов основы реставрационной деятельности.

Союз реставраторов России существует с 2015 года.