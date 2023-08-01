Калининградцам рассказали о дождливой погоде на вторник

В Калининградской области во вторник, 1 августа, ожидается преимущественно облачная погода, временами будут идти дожди.

Как сообщается в Телеграм-канале «Погода и метеоявления Калининградской области», утром 1 августа зона слабых и умеренных обложных дождей заняла всю западную часть региона и постепенно смещается на северо-восток.

«В ближайшие часы дожди сохранятся в Калининграде и будут возможны по всей области, прояснений не ожидается», - говорится в сообщении.

Температура воздуха около +19...+22°C, ветер южного направления 5-8 м/с, в порывах до 12-15 м/с.