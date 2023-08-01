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НовостиПроисшествия1 августа 2023 7:48

В Калининграде будут судить 19-летнего курьера телефонных мошенников

Обманутыми на 230 тыс. рублей оказались три пенсионерки
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининграде перед судом предстанет 19-летний курьер телефонных мошенников, похитивший денежные средства трех пенсионерок. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, пожилые женщины лишились 230 тыс. рублей. Их похитил юный курьер в июне 2022 года.

Одной из потерпевших злоумышленники сообщили, что ее брат стал виновником автомобильной аварии, по его вине пострадала женщина, которая находится в реанимации, и необходимо срочно выплатить компенсацию.

Аналогичным способом этот же курьер и его соучастники обманули еще двух пенсионерок из Калининграда.