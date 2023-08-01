Под Калининградом задержан начальник пункта полиции

Задержанного препровождают на допрос к следователю. Фото: УФСБ России по Калининградской области

Второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СКР по Калининградской области возбудил в отношении начальника пункта полиции по Янтарному городскому округу МО МВД России «Светлогорский» уголовное дело. В документах фигурирует статья 290 УК РФ – «Получение взятки в крупном размере через посредника».

- Решение принято на основании материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с УФСБ России по Калининградской области и оперативно-розыскной частью собственной безопасности регионального управления МВД, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

По версии следствия, полицейского «отблагодарил» в размере 2 тысяч долларов США один из «черных старателей» янтаря, промышляющих в Балтийском море. Произошло это утром 26 июля текущего года.

- Взамен на незаконное вознаграждение фигурант обещал ловцу янтаря не привлекать его к административной ответственности и посулил общее покровительство в незаконной деятельности, - добавили в Управлении СКР.