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НовостиОбщество1 августа 2023 8:19

В Калининграде набирают школьников для бесплатных туристических поездок по области

Подать заявку можно на Госуслугах
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Калининградской области продолжается набор групп учащихся для бесплатных поездок по интересным местам региона.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, весь август и всю осень школьники 5-9 классов могут воспользоваться социальным сертификатом и отправиться в познавательное путешествие.

Сейчас для подачи заявлений на получение социального сертификата на портале «Госуслуги» доступны две поездки на 12 августа: «Призраки орденских замков» и «Истории немеркнущие миги. С Востока на Запад».

В программе: экскурсии по разным городам области, интерактивные игры, квесты и мастер-классы. Путешествие осуществляется на автобусе туристического класса, предусматривает одну ночевку в гостинице и двухразовое горячее питание.

Следующие поездки состоятся 18, 26 августа, 2 сентября и далее каждые выходные.

Подать заявление можно на «Госуслугах».