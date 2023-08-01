В Калининграде набирают школьников для бесплатных туристических поездок по области

В Калининградской области продолжается набор групп учащихся для бесплатных поездок по интересным местам региона.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства по культуре и туризму, весь август и всю осень школьники 5-9 классов могут воспользоваться социальным сертификатом и отправиться в познавательное путешествие.

Сейчас для подачи заявлений на получение социального сертификата на портале «Госуслуги» доступны две поездки на 12 августа: «Призраки орденских замков» и «Истории немеркнущие миги. С Востока на Запад».

В программе: экскурсии по разным городам области, интерактивные игры, квесты и мастер-классы. Путешествие осуществляется на автобусе туристического класса, предусматривает одну ночевку в гостинице и двухразовое горячее питание.

Следующие поездки состоятся 18, 26 августа, 2 сентября и далее каждые выходные.

Подать заявление можно на «Госуслугах».