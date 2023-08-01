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НовостиОбщество1 августа 2023 8:36

Жительница Светлого через суд требует спилить березу, тень от которой ей мешает

Женщина также считает, что дерево создает угрозу безопасности ее жизни
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

В Светловском городском суде рассмотрят дело о березе. Тень от дерева мешает местной жительнице, которая и обратилась с иском.

Как сообщает пресс-служба областного суда, женщина рассказала о березе, растущей на соседнем участке. Однако, соседи рубить дерево отказываются.

Интересно, что на место уже выезжала комиссия со специалистами из местной администрации.

Тогда было установлено неудовлетворительное состояние: дерево высокое, имеет наклон, высокую парусность, что может привести при сильных ветрах к падению. Вердикт был – необходимо провести работы по обрезке или вырубке дерева.

Также женщина уверена, что дерево создает угрозу безопасности жизни и здоровья ее и членов ее семьи.