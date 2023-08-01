Какие улицы в Калининграде останутся без света и воды 1 августа

В Калининграде во вторник, 1 августа, намечен ряд отключений.

Так, для модернизации оборудования подстанций до 13.00 планово отключены от энергоснабжения потребители по:

ул. Подп. Емельянова 80-92а,

ул. Волоколамская, снт «Пищевик»;

До 16.00 остались без света жители по адресам:

Советский пр-кт 134,

ул. Задонского 1-21, 2-24,

ул. Короленко 31-41, 34-40,

ул. Красная 251-259а, 224, 230-234,

ул. Невельская 1-17, 2-20а,

ул. Окуловская 1-27а, 2, 2а, 2б,

ул. Рыбников 9-73,

ул. Ставропольская 9-23, 12-24,

ул. Старорусская 29,

ул. Третьяковская 33;

С 13.30 до 17.00 без электричества потребители по: ул. Литовский Вал 19, 21а, 40, ул. Грига 54.

Также по данным мэрии города, сегодня до 18.00 для капремонта оборудования отключен светофор на перекрестке улиц Краснооктябрьской и Нового вала.

До 16.00 намечено отключение холодной воды в домах по ул. Озерная 3, 5 и ул. Лесная 45, 47.

До 15.00 для замены задвижки перекроют подачу воды в дома по адресам:

ул. Айвазовского 1, 3, 2,

ул. Лобачевского 3-11, 4,

ул. Подп. Емельянова 137, 145-151, 146, 156, 164, 170-226,

ул. Семипалатинская 1а,

ул. Станиславского 5-35, 2-10а.