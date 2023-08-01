В Калининграде зафиксировали рост заболеваемости вирусными гепатитами

В Калининградской области за 6 месяцев зарегистрировано 214 случаев вирусных гепатитов.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по региону, это на 52% выше аналогичного периода прошлого года. В 2022-м был зарегистрирован 141 случай за аналогичный период.

Сейчас доля острых форм составила 0,9%, хронических – 99,1%. Преобладает гепатит С, доля которого составила 84,1%. 99% заболевших – это взрослые люди.

Вирусные гепатиты В и С - инфекции, передающиеся только от человека к человеку как естественным, так и искусственным путем.

Для защиты от вирусных гепатитов В и С нужно соблюдать общегигиенические правила.

Защитить себя от гепатита B можно и с помощью прививки.