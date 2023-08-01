В Калининграде арестовали парочку, торговавшую наркотиками

Суд арестовал двух калининградцев, подозреваемых в распространении наркотиков: 23-летнего уроженца Республики Кыргызстан и 19-летнюю уроженку Зеленоградска.

Известно, что днем 25 июля был задержан автомобиль Hyundai, в котором молодые люди везли сверток с 99,4 грамма мефедрона, 149,3 грамма амфетамина, 199,8 грамма N-метилэфедрона. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

В тот же день в их квартире обнаружили наркотические средства и психотропные вещества, в том числе амфетамин и метадон.

Следователи посчитали, что молодые люди хранили все это для продажи через интернет-магазин.

Оба заключены под стражу до 26 сентября.