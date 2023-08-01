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НовостиОбщество1 августа 2023 9:58

Против зарплат в конвертах высказалось меньше половины калининградцев

Чем младше респонденты, тем реже они готовы на серые схемы
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

Категорически против зарплат в конвертах высказались 43% калининградцев. Таковы результаты свежего исследования сервиса SuperJob.

Положительно к такому способу оплаты относятся 36% калининградцев.

Интересно, что мужчины соглашаются на черную зарплату в полтора раза чаще женщин (44% против 27%).

Чем старше респонденты, тем чаще они готовы принять подобное предложение: если среди горожан до 34 лет их 33%, то среди старшего поколения — 40%. Потенциально согласных на такой доход больше среди опрошенных, зарабатывающих до 50 тысяч рублей в месяц.