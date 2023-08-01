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НовостиОбщество1 августа 2023 13:06

Заболевшие боррелиозом жители Калининградской области рассказали, где подцепили клеща

Среди обратившихся к медикам есть ребенок
Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША

За неделю семи жителям Калининградской области был подтвержден диагноз клещевого боррелиоза (болезнь Лайма). Среди заболевших есть 13-летний ребенок.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, пять заболевших отмечали ранее присасывания клеща на территории замка Бальга, СНТ «Шторм», Балтийской косы, поселка Взморье. Два человека сдавали клеща на исследования и получали положительный результат, но они не помнят, где подцепили клеща.

«У четверых заболевших ведущими симптомами заболевания были суставные боли, двое обратились за медицинской помощью при обнаружении красного пятна на месте укуса. Всем заболевшим назначено лечение, четверым в условиях стационара», - рассказали в управлении.

Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) - инфекционное заболевание, передающееся при укусе инфицированными клещами. Заболевание имеет наклонность к хроническому и рецидивирующему течению и преимущественному поражению кожи, нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца.

Вакцинации от клещевого боррелиоза пока нет.